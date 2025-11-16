Mbappé «s’en br*nle», le gros coup de gueule !

Kylian Mbappé sera absent pour le dernier match de qualification pour le Mondial 2026. Officiellement, la star du Real Madrid est forfait pour le rendez-vous en Azerbaïdjan ce dimanche pour cause de blessure. Alors que certains observateurs n’y croient pas, Pierre Ménès s’est emporté pour défendre le joueur.
C’est sans Kylian Mbappé que l’équipe de France, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, se présente en Azerbaïdjan ce dimanche. L’attaquant du Real Madrid est forfait, victime d'une gêne à la cheville droite. Une blessure à laquelle ne croient pas certains observateurs, estimant que Mbappé a simplement été ménagé.
« Il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur »
Jérôme Rothen, consultant sur RMC, a notamment pesté contre cette décision dans son émission : « Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur ».
« Quoi qu’il fasse il y a des polémiques »
De son côté, Pierre Ménès ne comprend pas l’emballement suscité par ce forfait, et défend Kylian Mbappé face aux critiques. « Je crois que son image en France il s’en branle et il a bien raison puisque quoi qu’il fasse il y a des polémiques. La veille de son forfait il marque 2 buts et une passe dés pour le match de la qualif. Qui en parle aujourd’hui ? », s’est interrogé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur X.