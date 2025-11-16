Mbappé «s’en br*nle», le gros coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé sera absent pour le dernier match de qualification pour le Mondial 2026. Officiellement, la star du Real Madrid est forfait pour le rendez-vous en Azerbaïdjan ce dimanche pour cause de blessure. Alors que certains observateurs n’y croient pas, Pierre Ménès s’est emporté pour défendre le joueur.

C’est sans Kylian Mbappé que l’équipe de France, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, se présente en Azerbaïdjan ce dimanche. L’attaquant du Real Madrid est forfait, victime d'une gêne à la cheville droite. Une blessure à laquelle ne croient pas certains observateurs, estimant que Mbappé a simplement été ménagé.

« Il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur » Jérôme Rothen, consultant sur RMC, a notamment pesté contre cette décision dans son émission : « Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur ».