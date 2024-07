Mbappé - Griezmann : Que doit faire Deschamps contre l’Espagne ?

La rédaction

Ce mardi soir, Didier Deschamps est susceptible de retrouver la finale de l’Euro en tant que sélectionneur après l’édition de 2016 perdue contre le Portugal (1-0). Le patron de l’équipe de France va être opposé à Luis de la Fuente et l’Espagne. Et il est question d’une non-titularisation d’Antoine Griezmann alors qu’en parallèle, Mbappé est dans une passe délicate. Que doit décider Deschamps selon vous ? C’est notre sondage du jour !

C’est le jour J pour DidierDeschamps et l’équipe de France : en ce mardi 9 juillet 2024, les Bleus version Deschamps vont disputer la deuxième demi-finale d’Euro depuis sa prise de fonctions en 2012 après la finale de l’Euro 2016. À l’Allianz Arena de Munich, le finaliste de la dernière Coupe du monde se frottera à l’Espagne qui met le feu à la compétition, tant au niveau du réalisme que du jeu prôné par LuisdelaFuente et de son staff technique.

Antoine Griezmann sur le banc ?

Face à l’Espagne, AntoineGriezmann ne devrait pas conserver sa place de titulaire comme ce fut le cas après le 1/8ème de finale contre la Belgique (1-0) ainsi que le 1/4 de finale contre le Portugal (0-0, puis 5-3 aux tirs au but). En effet, d’après L’Équipe, Didier Deschamps ne devrait pas aligner AntoineGriezmann dans son onze de départ. RMCSport a confirmé la tendance avec un milieu de terrain composé d’Adrien Rabiot, suspendu contre le Portugal, AurélienTchouaméni et N’GoloKanté. Pas d’Antoine Griezmann dont la situation sportive pendant cet Euro a alarmé AdrienRabiot. « Surpris, bien évidemment, je pense qu’on est tous surpris quand on connaît sa qualité, ce qu’il est capable de faire et ce qu’il a réalisé à la dernière Coupe du monde où il était sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du monde. Je ne sais pas comment l’expliquer, il est peut-être beaucoup moins bien physiquement. Je ne sais pas si vous lui avez posé la question ou avez eu des réponses par rapport à ça, mais bien entendu qu’on attend beaucoup plus d’Antoine parce qu’il est capable de faire beaucoup plus. Sur le fait de gagner sans un grand Antoine, je pense qu’on a un effectif de très haut niveau et qu’on est derrière chacun de nos joueurs quand il y a un joueur qui est moins bien, que ce soit Kylian ou Antoine ».

«Je suis persuadé que Kylian dans sa tête est à fond depuis le départ»

Et KylianMbappé ? Confronté à un déficit physique avec sa fracture du nez notamment, mais pas seulement, le capitaine de l’équipe de France brille plus par ses sorties médiatiques que sur le terrain dernièrement (cf sa sortie sur l’absence de PaulPogba la semaine dernière). Pour autant, le sélectionneur lui maintient pleinement sa confiance. « Mbappé ? Il sortait de 110 minutes de jeu où c’était déjà compliqué pour lui dans la prolongation. Ça ne sert à rien, même si c’est Kylian et qu’il n’est pas physiquement et musculairement avec de bonnes sensations qu’il reste sur le terrain. Maintenant, on a fait en sorte pour lui et pour tous les joueurs d’axer sur la récupération. C’est évidemment court, si on avait eu un jour de plus cela aurait été mieux, mais c’est valable pour toutes les équipes. On a tout fait, mais je suis persuadé que Kylian dans sa tête est à fond depuis le départ ».DidierDeschamps a d’ailleurs assuré en conférence de presse lundi que KylianMbappé« fera son maximum » pour l’équipe de France. Que doit faire DidierDeschamps ?