Mbappé - Équipe de France : «Il a peur», nouvelle annonce troublante !

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, l’absence de Kylian Mbappé avait donné naissance à un véritable feuilleton de plusieurs semaines. Et ça recommence, puisque la star tricolore a une nouvelle fois été écartée de la liste par Didier Deschamps, pour les rencontres de Ligue des Nations face à Israël et à l’Italie.

La France va une nouvelle fois disputer deux matchs sans sa plus grande star et surtout, son capitaine. Kylian Mbappé est encore absent de la liste de Didier Deschamps et tout le monde cherche à savoir pourquoi, puisque aucune véritable raison n’a pour le moment été donnée.

Les explications de Deschamps

En conférence de presse, le sélectionneur s’est en effet montré assez évasif, expliquant toutefois que Mbappé aurait aimé être présent lors de ce rassemblement de l’équipe de France. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça » a déclaré Deschamps. « Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel ».

« Il ne joue pas bien au Real Madrid et Mbappé a peur de continuer à jouer à ce niveau avec la France »

En Espagne on semble en tout cas avoir un avis assez clair concernant cette nouvelle absence de Kylian Mbappé, qui à 25 ans traverse l’une des pires périodes de sa carrière. « Il ne joue pas bien au Real Madrid et Mbappé a peur de continuer à jouer à ce niveau avec la France. Deschamps ne le convoque pas pour le protéger » a annoncé le journaliste Fran Garrido, dans la célèbre émission El Chringuito.