Ligue des Nations : L'immense joie de Pogba après le sacre des Bleus !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h05 par A.D.

Sacré en Ligue des Nations grâce à sa victoire avec les Bleus face à l'Espagne ce dimanche soir, Paul Pogba s'est totalement réjoui.