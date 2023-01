La famille de Le Graët le lâche pour Zidane

La rédaction

Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët se lâchait sur Zinédine Zidane. Des propos, jugés méprisants et qui ont provoqué un tollé. Certains joueurs ont dénoncé la sortie du président de la Fédération française de football, depuis mis à pied. Sa propre famille lui aurait conseillé de démissionner suite à cette polémique.

« Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer (…) Je ne l'aurais même pas pris au téléphone ». Les propos de Noël Le Graët, tenus sur l'antenne de RMC , ont provoqué la polémique. Quelques jours plus tard, la FFF n'a eu d'autres choix que d'annoncer la mise à pied de son président. Lâché de toutes parts, Le Graët s'est réfugié aux Antilles en attendant les résultats de l'audit diligenté par le Ministère des sports.

Affaire Zidane : Le Graët piégé, une réponse tombe https://t.co/Qm7VCHY7Fs pic.twitter.com/G1AOHa0CGO — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Le Graët et la FFF, histoire terminée ?

Mais au sein de la ville dont il a été maire entre 1995 et 2008, Guingamp, son destin ne fait plus le moindre doute. « Tout le monde a compris qu’il ne reviendra plus à la fédération » a confié un habitant. Selon lui, sa propre fille l'aurait conseillée de démissionner suite à ses propos sur Zidane.

Le Graët poussé à la démission par sa propre famille