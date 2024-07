Equipe de France : Zidane, Deschamps... La mèche est déjà vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps devrait aller au bout. Malgré les critiques sur le jeu déployé par l'équipe de France durant le dernier Euro, le sélectionneur n'a pas l'intention de quitter son poste de sélectionneur. Il devrait aller au bout de son contrat, soit jusqu'en 2026. Deschamps aurait prévu de rencontrer Philippe Diallo dans les prochaines semaines pour fixer le cap.

Didier Deschamps a répondu aux exigences de son supérieur en atteignant les demi-finales de l’Euro. Mais les supporters espéraient mieux de cette équipe, vice-championne du monde. Battus par l’Espagne, sans avoir montré grand-chose, les Bleus n’ont pas échappé aux critiques. Malgré l’agacement de certains supporters, Philippe Diallo a confirmé que Deschamps irait au bout de son contrat, soit jusqu’au prochain Mondial en 2026.

La FFF a pris sa décision

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction » a confié Diallo dans les colonnes de L’Equipe.

Deschamps se projette déjà

A son retour d’Allemagne, Deschamps s’est rendu dans le sud de la France pour recharger les batteries. Mais dans les prochaines semaines, le sélectionneur devrait vite se remettre au boulot. Comme indiqué par le Journal du Dimanche, Diallo et Deschamps devraient se réunir pour évoquer la suite et les prochains chantiers de l’équipe de France. La rentrée des Bleus est fixée au jeudi 29 août avec l’annonce de la liste pour les matches de Ligue des Nations face à la Belgique et l’Italie. Zinédine Zidane va devoir encore patienter avant de prendre les rênes de la sélection.