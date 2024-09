Équipe de France : Une surprise de Deschamps met un coup de pression

Arnaud De Kanel

Convoqué à la surprise générale avec les A et récompensé de sa belle médaille d'argent aux JO, Manu Koné a connu sa première cape sous le maillot bleu vendredi face à l'Italie. une entrée en matière manquée par le nouveau joueur de l'AS Roma qui attend une réaction de ses coéquipiers lundi contre le Belgique.

C'est l'une des grandes nouveautés de la liste de Didier Deschamps. A l'instar de Michael Olise, Manu Koné a été récompensé de son beau tournoi olympique avec une convocation en A. Grande surprise de la liste, le milieu de terrain a mis en garde ses coéquipiers avant la rencontre face à la Belgique.

L’équipe de France balayée, Deschamps fait son mea culpa https://t.co/TDvvp5vyfA pic.twitter.com/A86p9BeVu8 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«On a tout donné»

Manu Koné n'a pas vécu le meilleur des baptêmes du feu en raison de la défaite de l'équipe de France face à l'Italie. Remonté, le nouveau joueur de l'AS Roma ne veut pas revivre un tel scénario lundi contre la Belgique.

« C’est toute l’équipe, on doit tous travailler ensemble»

« Qu’est-ce qu’on aurait pu faire de mieux ? Gagner le match. On a tout donné, on a fait les efforts. Sur des petits détails, on paie cash la défaite. Mais on va essayer de mieux faire contre la Belgique. On a perdu ce match, peut-être qu’on doit mieux finir, plus apporter offensivement. C’est toute l’équipe, on doit tous travailler ensemble pour essayer de gagner le match. On veut que la France soit avec nous », a souligné Manu Koné pour TF1. Le message est passé.