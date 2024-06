Équipe de France : Un gros forfait annoncé avant l’Euro, bonne nouvelle pour Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Euro débute dans quelques jours, l’un des adversaires de l’équipe de France a connu une mauvaise nouvelle ce lundi. Touché à la cheville droite, Frenkie de Jong doit en effet renoncer à la compétition avec les Pays-Bas, un coup dur pour le joueur du FC Barcelone âgé de 27 ans.

Quatre jours après sa victoire contre le Luxembourg (3-0), l’équipe de France affrontait le Canada dimanche à Bordeaux. Une rencontre qui n’a pas vraiment convaincu alors que les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas su battre leur adversaire (0-0) à quelques jours du début de l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet). Un programme chargé attend désormais les Bleus , avec un premier match contre l’Autriche le 17 juin puis une rencontre face aux Pays-Bas quatre jours plus tard, et enfin un rendez-vous avec la Pologne le 25 juin. Et une mauvaise nouvelle est tombée chez les Oranjes ce lundi soir.

De Jong forfait pour l’Euro

Les Pays-Bas seront en effet privés de Frenkie de Jong à l’Euro, l’international néerlandais étant toujours touché à la cheville droite. « Je suis triste et déçu de ne pas pouvoir participer au Championnat d'Europe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions ces dernières semaines, mais ma cheville a malheureusement besoin de plus de temps. C'est un rêve et un grand honneur de représenter son pays lors d'un tournoi final. Porter le maillot orange, chanter l'hymne national et sentir le soutien de tout le pays. Mais maintenant, comme toute la légion orange, je vais encourager notre équipe depuis les coulisses. Allez les gars », a posté le milieu du FC Barcelone sur ses réseaux sociaux.

