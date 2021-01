Foot - Equipe de France

Equipe de France : Que peuvent espérer les Bleus pour l’Euro ?

Publié le 2 janvier 2021 à 0h30 par T.M.

Finaliste de l’Euro 2016, la France se présente pour cette nouvelle édition avec le statut de champion du monde. De quoi faire des Bleus les favoris à la victoire finale ?

Cet été, les meilleures nations européennes devaient se retrouver pour disputer l’Euro. Cela n’a finalement pas été possible compte tenu du contexte sanitaire. A cause de la pandémie de coronavirus, l’Euro a donc été remis à l’été 2021. Il va donc falloir patienter encore quelques mois pour retrouver l’équipe de France en compétition. Et après avoir perdue en finale en 2016, à domicile, contre le Portugal, la bande à Didier Deschamps aura à coeur d’enfin soulever ce trophée. Toutefois, pour espérer cela, il faudra d’abord se sortir du groupe de la mort, composé de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie.

Une génération dorée couronnée ?

La France réussira-t-elle en 2021 là où elle a échoué en 2016 ? Malgré un groupe très relevé, il y a de grands motifs d’espoir. En effet, en 5 ans, les hommes de Didier Deschamps ont gagné en expérience et ont surtout désormais un grand statut à assumer, celui de champion du monde. Sur le papier, les Bleus partiront donc favoris, et cela semble justifier surtout face à l’abondance de talents que Deschamps a sous le main. Kylian Mbappé ou Eduardo Camavinga sont l’avenir des Bleus, mais aussi le présent. Un groupe France composé de jeunes talents, mais aussi de cadres expérimentés à l’instar de Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Raphaël Varane. Toutefois, il faudra relancer ces cadres actuellement en difficulté. Mais au moment d’évoquer le futur gagnant de l’Euro, la France aura forcément son mot à dire.