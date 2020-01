Foot - Equipe de France

Equipe de France : Mandanda, Areola… Faut-il revoir la hiérarchie des gardiens ?

Publié le 2 janvier 2020 à 16h45 par G.d.S.S.

À six mois de l’Euro 2020, Didier Deschamps aurait-t-il intérêt de revoir sa hiérarchie des gardiens derrière Hugo Lloris ? Rien n’est moins sûr…

Confortablement installé dans la peau du gardien titulaire en équipe de France, d’autant qu’il porte le brassard de capitaine, Hugo Lloris ne semble avoir aucun souci à se faire pour son statut chez les Bleus. Mais derrière le gardien de Tottenham, la bataille semble toujours intensive entre Steve Mandanda (OM), Alphonse Areola (Real Madrid) et Mike Maignan (LOSC). Mais Didier Deschamps doit-il revoir sa hiérarchie ?

Les lignes ne devraient pas bouger…

Actuellement, fort de son retour au premier plan avec l’OM ces derniers mois, c’est Steve Mandanda qui a retrouvé son statut de numéro 2. Et en toute logique, Didier Deschamps ne devrait pas bouger les lignes à six mois de l’Euro. Il ne restera donc qu’une seule place à prendre pour le rôle de troisième gardien, qui sera disputée entre Maignan et Areola, qui pourrait quant à lui être victime de son statut de remplaçant au Real Madrid derrière Thibaut Courtois. Affaire à suivre…