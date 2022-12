Équipe de France : Malaise avec Benzema, une nouvelle sortie troublante tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait, Karim Benzema n’a pas été en mesure de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Une absence qui fait toujours l’objet de nombreuses spéculations, alors qu’on assure que l’ambiance serait plus légère dans le vestiaire depuis le départ du Ballon d’Or 2022. Un sujet sur lequel est revenu le journaliste Daniel Riolo.

Alors que l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant l’Angleterre (2-1) ce samedi, un joueur majeur manquait à l’appel, à savoir Karim Benzema. Appelé par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid n’a pas pu disputer la compétition en raison d’une blessure, une absence qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs.

Le forfait de Benzema interroge toujours

Dernièrement, il a notamment été indiqué que le départ de Karim Benzema n’avait pas forcément été perçu comme un coup dur en interne. Certains joueurs dans le vestiaire estimeraient que l'ambiance serait plus légère sans l’attaquant du Real Madrid. Plusieurs spécialistes s’interrogent également sur le timing du forfait de Benzema, parti rapidement après avoir passé ses examens. « Il se barre en pleine nuit, il ne dit au revoir à personne. OK, il est dégoûté, ça lui fait de la peine, il s'en va. Comme il est dégoûté, il ne dit au revoir à personne. On regarde les autres sélections, il n'y a pas de mec qui partent comme ça. Il n'y a pas une espèce de folie quand il part, de message car il communique énormément avec les réseaux », confiait notamment Daniel Riolo, qui en a rajouté une couche après la victoire contre l’Angleterre.

Equipe de France : Nouvelle révélation sur le forfait de Benzema https://t.co/da8fJ4TfzY pic.twitter.com/oTgJYuYSxG — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Les joueurs ont accueilli ça comme une bonne nouvelle »