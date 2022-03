Foot - Équipe de France

Équipe de France : La satisfaction de Deschamps après la victoire des Bleus !

Publié le 29 mars 2022 à 23h53 par La rédaction

Après la large victoire de l’équipe de France contre l’Afrique du Sud (5-0) ce mardi, Didier Deschamps n’a pas caché sa satisfaction.