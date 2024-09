Équipe de France : La punchline de Mbappé sur les critiques !

Thomas Bourseau

Au cours de différents points médiatiques avec l’équipe de France pendant cette année 2024, Kylian Mbappé n’a pas eu sa langue dans sa poche, en expliquant notamment que son jeu avec les Bleus avait changé en raison de l’absence de Paul Pogba. Ce jeudi, en conférence de presse, il n’a pas dissimulé son manque d’intérêt concernant les critiques sur le jeu de l’équipe de France.

Kylian Mbappé fait des sorties remarquées ces derniers temps avec l’équipe de France. En mars dernier, le capitaine des Bleus recadrait un journaliste lorsque ce dernier lui demandait si sa situation au PSG et la question de son avenir le perturbait à l’époque. Ce à quoi Mbappé avait répondu : « Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ? ». Acte I.

«Avec Pogba, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans ton pied»

Le 4 juillet 2024, à la veille du quart de finale de l’Euro contre le Portugal, Kylian Mbappé était interrogé sur un changement marquant dans son jeu en équipe de France où il prend de moins en moins la profondeur qu’auparavant. Réponse franche une nouvelle fois de la part du champion du monde tricolore. « Un attaquant doit toujours s'adapter à toutes les situations, à ses coéquipiers, à leurs caractéristiques. Beaucoup de gens font référence au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Par exemple, au milieu on avait Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans ton pied ». Acte II.

«Ce que pensent les gens c'est le cadet de mes soucis»

Deux mois sont passés et une élimination en demi-finale de l’Euro 2024 face à une Espagne très joueuse et portée vers l’avant (2-1). Un contraste avec la philosophie de jeu de Didier Deschamps perçue en équipe de France ces derniers mois. Kylian Mbappé était présent en conférence de presse rapportée par RMC Sport avant le choc de Ligue des nations contre l’Italie au Parc des princes vendredi soir et a clairement fait savoir qu’il se moquait de l’opinion des gens à ce sujet. « Je ne sais pas ce que pensent les gars, moi je ne constate plus, je viens, je joue, ce que pensent les gens c'est le cadet de mes soucis. On essaie de donner le meilleur. On ne peut pas contenter tout le monde. Il y aura toujours des discussions ». Acte III.