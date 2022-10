Foot - Équipe de France

Équipe de France : Inquiétude pour Tchouaméni avant le Mondial ? Ancelotti s'explique

Publié le 30 octobre 2022 à 23h10 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 23h10

Arnaud De Kanel

L'annonce de la liste de Didier Deschamps approche à grands pas et elle contient son lot d'incertitudes. Des tauliers comme Paul Pogba et Raphaël Varane sont blessés et leur participation au Mondial est compromise. A cette liste de blessés pourrait s'ajouter Aurélien Tchouaméni, absent du groupe madrilène ce dimanche. Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Didier Deschamps va être confronté à un casse-tête sans nom jusqu'au 9 novembre prochain, date d'annonce de sa liste pour le mondial au Qatar. Les blessures s'enchainent chez les tricolores. Ce week-end, c'est Aurélien Tchouaméni qui a inquiété. Le nouvel homme fort des Bleus au milieu était forfait pour le match du Real Madrid.

Tchouaméni n'était pas dans le groupe

Pour la réception de Girona, Carlo Ancelotti a dû faire sans Aurélien Tchouaméni. Son absence du groupe questionnait sur son état physique, à moins d'un mois du début du Mondial. Le coach du Real est sorti du silence.

« Il sera prêt pour mercredi »