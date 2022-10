Foot - Equipe de France

Equipe de France : Après Pogba et Kanté, nouveau coup dur pour Deschamps avec Tchouaméni

Publié le 30 octobre 2022 à 17h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Didier Deschamps annoncera la liste de l’équipe de France pour la Coupe du Monde le 9 novembre prochain, la liste des blessés ne diminue pas vraiment. Après le forfait annoncé de N’Golo Kanté et la grosse incertitude concernant Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni inquiète puisqu’il n’est pas dans le groupe du Real Madrid ce dimanche.

Dans moins d’un mois, l’équipe de France débutera sa Coupe du Monde avec un match face à l’Australie, comme en 2018. Après un dernier rassemblement très moyen, les Bleus vont débarquer au Qatar diminués. N’Golo Kanté est d’ores et déjà forfait alors que Paul Pogba ne devrait pas jouer le moindre match avant la Coupe du Monde.

Kanté absent, Pogba incertain

Incertitude également pour Raphaël Varane qui, lui aussi, ne rejouera pas avant le départ au Qatar. Mais à l’heure actuelle, c’est bel et bien le milieu de terrain qui est le plus impacté. En plus de Pogba et Kanté, Aurélien Tchoumanéni inquiète.

Aunque aparezca en esta lista, Tchouaméni no va a estar en el banquillo vs Girona por una pequeña sobrecarga.Se espera que llegue al miércoles, contra el Celtic.@marca https://t.co/HLOIjuf2KE — Mario Cortegana (@MarioCortegana) October 30, 2022

Aurélien Tchouaméni doit souffler