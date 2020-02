Foot - Equipe de France

Equipe de France : Hugo Lloris envoie un message à Didier Deschamps !

Alors qu’il revient en forme après sa blessure au coude en octobre dernier, Hugo Lloris a confié espérer continuer à monter en puissance en ayant l’Euro 2020 avec les Bleus en ligne de mire.