Equipe de France : Deschamps se lâche sur le calvaire de Griezmann

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’a pas été le seul dans ce cas, Antoine Griezmann a vécu un Euro 2024 très compliqué. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a admis la baisse de forme du vice-capitaine de l’équipe de France, après une saison éprouvante avec l’Atlético de Madrid, mais souhaite désormais qu’il laisse cela derrière lui.

« J’ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j’ai fini sur le banc… On reviendra ! » Antoine Griezmann n’y était pas allé par quatre chemins au moment de faire le bilan de son Euro 2024. Après la défaite de l’équipe de France en demi-finale face à l’Espagne (2-1), le vice-capitaine des Bleus avait admis ses difficultés, même s’il estimait s’être senti de mieux en mieux au fil de la compétition.

Vinicius Jr - Real Madrid : Mbappé désamorce la polémique ! https://t.co/5tKbShcyrj pic.twitter.com/OEAkouBz4A — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« J’ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s’adapter »

« J’ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s’adapter. Défensivement, on a été très bons durant tout l’Euro et, offensivement, on a raté trop d’occasions, ça nous a fait mal. Le banc ? C’est comme ça. C’est la vie du footballeur. D’autres n’ont pas joué une minute, ce n’est pas moi qui vais me plaindre », avait ajouté Antoine Griezmann, qui va retrouver l’équipe de France lors de cette trêve internationale.

« Il y avait une fatigue physique ou psychologique »

« Il n'était pas au mieux, évidemment, comme les autres joueurs offensifs d'ailleurs », a confié Didier Deschamps à propos d’Antoine Griezmann, ce lundi en conférence de presse. « Il a eu une fin de saison difficile avec son club où on lui demande beaucoup. Il y avait une fatigue physique ou psychologique. Après, il n'est pas passé totalement à côté. Il a fait le maximum par rapport à ce qu'il avait. L'Euro, c'est déjà derrière. Il faut maintenant faire en sorte que ça aille mieux et dans le bon sens. »