Équipe de France : Deschamps met Zidane sous tension

Arnaud De Kanel

En atteignant les demies finales du Mondial, Didier Deschamps a rempli une partie de sa mission avec les Bleus. C'était l'objectif fixé par le président de la FFF Noël Le Graët avant le début du tournoi. Désormais, son sort est entre ses mains. Zinédine Zidane devra sans doute patienter encore un peu, du moins jusqu'en 2024.

Dos au mur avant le début du Mondial, Didier Deschamps a une nouvelle fois fait basculer les choses en sa faveur. Vainqueurs des Anglais, les Bleus ont peut-être offert un magnifique cadeau à leur sélectionneur. Le Bayonnais a rempli l'objectif de Noël Le Graët et pourrait prolonger son contrat, ce dernier se terminant à la fin de l'année. Deschamps est devenu maitre de son destin et ses candidats peuvent revoir leur plan. Zinédine Zidane se tenait prêt, mais les dernières indicateurs ne présagent rien de bon pour lui. Dédé file tout droit vers l'Euro 2024 !

Cap sur 2024 pour Deschamps ?

Pressenti sur le départ, Didier Deschamps aurait changé d'avis. Après la qualification face à l'Angleterre, il a ironisé sur sa situation : « J'ai la main, donc je déciderai. Je sais déjà tout, bien à l’avance. Non, je rigole. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’être là, c’est encore mieux d’atteindre les objectifs du président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre . » Mais voilà, l'ancien coach de l'OM sait ce qu'il fait. Selon Le Parisien , l'actuel sélectionneur des Bleus aimerait rempiler jusqu'à l'Euro 2024, seul trophée majeur qu'il lui manque avec les tricolores. Du côté de la FFF, Deschamps reste le maitre de la situation.

«J'espère qu'il dira oui»

Satisfait de la nouvelle performance exceptionnelle de son sélectionneur, Noël Le Graët veut prolonger son contrat. « On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion » a-t-il avoué au micro de La Chaine L'Equipe .

Zidane est dans l'attente