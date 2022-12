Equipe de France : Coup de tonnerre pour Rabiot

Arthur Montagne

Absent de l'entraînement collectif mardi à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Adrien Rabiot n'irait pas beaucoup mieux et se dirige vers un forfait. A l'inverse, Dayot Upamecano, lui aussi incertain pour le choc, devrait tenir sa place aux côtés de Raphaël Varane en défense centrale.

Pas épargnés par les blessures ces dernières semaines, les Bleus tremblent encore à quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc. Et pour cause, mardi, à l'occasion du dernier entraînement collectif de l'équipe de France avant le match, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot étaient absents et donc incertains.

Rabiot plus que jamais incertain contre le Maroc

Et alors que l'optimisme semblait avoir gagné les rangs tricolores ces dernières heures, Saber Desfarges jette un gros froid sur la présence d'Adrien Rabiot contre le Maroc. D'après le journaliste de TF1 , le milieu de terrain de la Juventus serait très incertain. Le pessimisme aurait repris le dessus. En revanche, Dayot Upamecano devrait pouvoir tenir sa place.

Fofana le mieux placé pour le remplacer ?

Pour compenser l'absence d'Adrien Rabiot, excellent depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps optera probablement pour Youssouf Fofana, qui est déjà entré en jeu plusieurs fois depuis le début du tournoi et qui présente l'avantage de parfaitement connaître Aurélien Tchouaméni avec lequel il a évolué à l'AS Monaco.