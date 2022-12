Équipe de France : Battu par Deschamps, il pourrait claquer la porte

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Finaliste du dernier Euro, l’Angleterre est éliminée dès les quarts de finale de cette Coupe du monde après sa défaite face à l’équipe de France (2-1). Sélectionneur des Three Lions depuis 2016, Gareth Southgate estime qu’il a besoin de réfléchir à son avenir et qu’il prendra une décision ensuite.

Avant d’affronter l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, Gareth Southgate avait reçu les compliments de Didier Deschamps. « Gareth est quelqu'un que j'apprécie. On a eu à se croiser plusieurs fois et discuter. Il n'est pas spécialement apprécié et mis en valeur dans son pays. Ce n'est pas parce qu'il a eu une carrière de joueur dans sa première vie que ça l'empêche d'être un très bon sélectionneur. Il a eu de bons résultats. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup », reconnaissait le sélectionneur tricolore.

Deschamps fait tomber Southgate et l’Angleterre

Malgré toute la reconnaissance qu’il a pour Southgate, Deschamps ne lui a fait aucun cadeau. Les Bleus se sont imposés 2-1 et ont mis un terme à l’aventure de l’Angleterre dans cette Coupe du monde.

Coupe du monde 2022 : Battus par l'équipe de France, les Anglais hallucinent https://t.co/RWvH00j1Vh pic.twitter.com/ynd1laiuOQ — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

«J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir»