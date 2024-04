Du lourd est proposé avec Mbappé, son transfert fait tout capoter

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les internationaux français susceptibles d'être retenus par Thierry Henry pour disputer le tournoi de football masculin aux Jeux olympiques de Paris 2024, Olivier Giroud voit l’événement s’éloigner. Arrivant à la fin de son contrat avec l’AC Milan, l’attaquant de 37 ans aurait décidé de rejoindre la MLS durant l’été, de quoi lui fermer la porte des JO.

L’été s’annonce mouvementé pour certains internationaux français. C’est le cas de Kylian Mbappé, dont la présence à l’Euro ne fait aucun doute avant de poursuivre sa carrière au sein d’un nouveau club. Sous contrat avec le PSG jusqu’au terme de la saison, l’international français devrait prendre le chemin du Real Madrid, ce qui pourrait l’empêcher de participer aux Jeux olympiques de Paris. Et il ne devrait pas être le seul dans ce cas.

Nouveau club à venir pour Giroud

D’après RMC et Le Parisien , Olivier Giroud va lui aussi être concerné par un changement de club durant l’été. Sous contrat jusqu’en juin, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre les Etats-Unis et le Los Angeles FC, franchise de MLS où évolue Hugo Lloris. Un accord aurait été trouvé pour un contrat jusqu’en décembre 2025, avec une année en option. Et tout comme Kylian Mbappé, ce choix devrait l’empêcher de participer aux JO de Paris.

Giroud s’imaginait avec Mbappé et Griezmann