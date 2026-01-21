Didier Deschamps en couple : La belle relation avec une star de la télé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps s’est lié d’amitié avec l’animateur Nagui, une belle histoire qui dure depuis une trentaine d’années. Leurs épouses ont également noué d’excellents rapports, permettant aux couples de se croiser régulièrement comme l’avaient expliqué les deux hommes.

Fan de l’équipe de France de football, l’animateur Nagui apprécie davantage la sélection tricolore depuis l’arrivée de Didier Deschamps à sa tête. Et pour cause, les deux hommes sont amis depuis une trentaine d’années, leur première rencontre remontant aux années 1990. « C'était ici à Clairefontaine. Je connaissais la bande des années 1990 du PSG, Daniel Bravo, Youri Djorkaeff… Ils m'ont permis de croiser Didier », avait expliqué l’animateur en 2019, lors d’un entretien accordé au Parisien, aux côtés de Didier Deschamps.

« C'est dingue » « Cette relation, ce n'est pas entre Didier Deschamps le sélectionneur et Nagui l'animateur et producteur. C'est plus intime que cela. Ce n'est pas superficiel », avait ajouté l’ancien joueur de l’OM, qui quittera son poste à la tête des Bleus au terme du prochain Mondial en Amérique du Nord. « Le point de départ c'est qu'on aimait vanner, se chambrer et rire ensemble. Sans autre calcul, expliquait Nagui. Mais une amitié se révèle lorsque cela ne va pas fort, dans les épreuves. Soit on en sort plus fort soit on se sépare. Et à un moment vous vous retournez et vous réalisez que cela fait en effet plus de 25 ans. C'est dingue. »