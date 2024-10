Deschamps - Zidane : Un complot hallucinant est dénoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Didier Deschamps est clairement remis en cause sur le banc de l'équipe de France. Sous contrat jusqu'en 2026 après la FFF, le sélectionneur est régulièrement critiqué au point que son départ soit réclamé. Mais selon Pascal Dupraz c'est uniquement un lobbying pro-Zidane qui fait pression sur Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Depuis sa prolongation de quatre ans après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps est sous le feu des critiques, et les prestations de l'équipe de France durant le dernier Euro ne l'ont pas aidé. Par conséquent, de nombreux fans des Bleus espère un changement de sélectionneur. Mais Pascal Dupraz estime qu'il existe un lobbying pro-Zidane pour faire tomber Didier Deschamps.

Un lobbying pro-Zidane va plomber Deschamps ?

« Le désamour (envers Deschamps), c’est du lobbying, tout simplement… Parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zidane soit le sélectionneur de l’équipe de France. Le désamour part de là. On défonce Deschamps à tour de bras, on dit à chaque fois que l’équipe de France est ennuyeuse… Ennuyeuse ? Mais souvent gagnante, quoi qu’on en dise. Et pas tant ennuyeuse que ça, si on veut bien observer le football dans son sens large. Le football aujourd’hui, c’est beaucoup de stratégie. Même à Manchester City, on s’emmerde parfois. Donc il faut bien dire qu’on fait du lobbying », lance-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.

«Deschamps n’a pas perdu la main, il fait très bien son boulot»

« Peut-être qu’il s’exaspère parce qu’il se fait déglinguer en permanence. Il faut aussi se mettre à sa place, ça doit être difficile par rapport à ce qu’il doit dégager devant ses joueurs. Les joueurs lisent aussi, entendent tout ce qu’il se dit sur Deschamps. Donc à force, ça doit aussi faire du chemin dans leurs esprits, ils ont peut-être aussi, je dis bien peut-être, envie de voir de changement-là (de sélectionneur) puisqu’on en parle tous les jours. Tout ça doit être compliqué. Mais Didier Deschamps n’a pas perdu la main, il fait très bien son boulot, les générations passent et il obtient toujours des résultats. On l’oublie trop. Et on s’apercevra le jour où on ne gagnera pas, qu’il n’était pas si mal… », ajoute Pascal Dupraz.