Deschamps - Zidane : Riolo tacle une figure du foot français !

Sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps a une nouvelle fois été conforté par Philippe Diallo à la tête de l’équipe de France après l’élimination en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne. Une erreur selon Daniel Riolo, qui estime que le président de la FFF avait là une occasion en or de nommer Zinédine Zidane.

« On a fait une demi-finale de l'Euro, deux ans après une finale de Coupe du monde, nos résultats dans la durée sont exceptionnels. » En poste depuis 2012, et encore sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Philippe Diallo. Le mois dernier, le président de la FFF a conforté le technicien français en tant que sélectionneur de l’équipe de France, lui qui est pourtant de plus en plus contesté.

Deschamps : Pogba pose sa condition pour l'équipe de France ! https://t.co/ucHV8VE0rl pic.twitter.com/zLME30I2Dn — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

« Il a une opportunité fantastique de nommer le sélectionneur que toute la France attend »

Pour Daniel Riolo, c’est une erreur de la part de Philippe Diallo, qui aurait pu donner un nouveau souffle à l’équipe de France en nommant Zinédine Zidane : « Après l’Euro, alors que Philippe Diallo va se présenter pour les élections et qu’il est en déficit de notoriété, il a une opportunité fantastique de nommer le sélectionneur que toute la France attend. Juste avant les JO, nouveau souffle, il peut tout relancer et répondre à l’envie du peuple. Dans la foulée, tu te présentes aux élections et s’associe au sélectionneur que tout le monde veut. On serre la main à Deschamps, on lui fait même une petite fête… »

« Diallo a décidé d’être un président yaourt nature »

« Il a l’opportunité de faire ça, il a un boulevard pour faire plaisir aux Français, relancer les Bleus et lui-même se mettre dans la peau du mec qui a la superbe idée d’être le président qui relance. Tout ça, il ne le fait pas. Il y a des gens comme ça qui ratent des opportunités de réussir dans leur vie. Diallo a décidé d’être un président yaourt nature. C’est un gâteau entrée de gamme, marque distributeur », a ajouté Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.