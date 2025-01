Deschamps «viré de suite», une arrivée de Zinedine Zidane imminente ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la surprise générale, Didier Deschamps annonçait il y a quelques jours maintenant qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Une annonce choc qui lui vaut aujourd’hui son lot de critiques. C’est le cas de Michel Moulin. Ancien président du PSG, il n’a pas mâché ses mots à l’égard de Deschamps, pour qui il aurait pris une décision radicale s’il avait été président de la FFF.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment ». C’est avec ces mots que Didier Deschamps annonçait son futur départ de l’équipe de France. En 2026, ça sera donc terminé pour le sélectionneur des Bleus. Une sortie qui a fait craquer Michel Moulin, qui a poussé un énorme coup de gueule au micro de Sud Radio.

« C’est dramatique, c’est irrespectueux »

« Ce que j’en pense ? C’est dramatique, c’est irrespectueux. J’ai peut-être des morts qui sont forts, mais c’est un garçon qui est irrespectueux. Il utilise en plus les Pièces Jaunes. On était là pour écouter les Pièces Jaunes, pour les enfants malades, et on ne parle plus que de lui. C’est inadmissible. Mais ce n’est pas première fois, il est irrespectueux par rapport au président, à la fédération. Mais là ça aussi ça dénote que notre président n’est pas un patron. Deschamps décide de tout tout seul. (…) Je n’ai jamais vu ça. Dans une entreprise, ça n’existe pas. Le mec fait ce qu’il veut. Il est irrespectueux ce garçon », a d’abord lâché Michel Moulin contre Didier Deschamps.

« J’accepte la démission de Mr Deschamps, mais elle est immédiate »

En colère, Michel Moulin n’aurait alors pas hésité à trancher dans le vif en tant que président de la FFF. Avec lui, Didier Deschamps serait parti sur le champ : « Qu’aurait dû faire le président de la fédération ? Moi, je suis Diallo aujourd’hui, si vraiment je suis un courageux, je dis le lendemain matin, j’accepte la démission de Mr Deschamps, mais elle est immédiate. J’accepte la démission et au revoir Monsieur. Je change dès le lendemain matin. Moi, j’annonce sa démission, il m’attaque aux prudhommes s’il veut. Je ne vire personne, c’est lui il veut partir. Mais en tout cas, je ne garde pas Deschamps. Immédiat. Vous vous rendez-vous compte ce que ça donne par rapport aux joueurs ? C’est le bordel complet après. (…) C’est pour ça qu’il faut virer Deschamps de suite. Tu vires Deschamps et tu mets Zidane. Tu lui dis : « Monsieur, vous venez de démissionner, au revoir » ».