Deschamps : Une autre figure de France 98 le tacle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement critique pour ses choix en équipe de France, et notamment par certains ex-coéquipiers de France 98, Didier Deschamps suscite actuellement l'interrogation sur le cas Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC, en pleine bourre depuis plusieurs mois, n'a toujours pas été convoqué chez les Bleus. Et c'est au tour d'Emmanuel Petit de tacler Deschamps à ce sujet.

Lucas Chevalier en équipe de France, c'est pour quand ? Le gardien de 23 ans enchaine les performances XXL avec le LOSC cette saison et notamment en Ligue des Champions, comme ce fut de nouveau le cas mardi soir contre la Juventus Turin (1-1). Et en attendant la liste de Didier Deschamps qui sera communiquée jeudi, de nombreux observateurs réclament enfin une convocation de Chevalier chez les Bleus.

Mbappé a fait une demande improbable à Deschamps https://t.co/YEnsXVW737 pic.twitter.com/GBahHZTNlq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« On n’est pas dans un club privé »

Au micro de RMC Sport, Emmanuel Petit a égratigné Deschamps sur son choix de gardiens sans Lucas Chevalier : « Il n’est pas dans la liste de Deschamps ? Je ne comprends pas moi. La sélection, c’est on doit te récompenser par rapport à tes performances. On n’est pas dans un club privé, fermé. On m’a toujours dit ça n’appartient à personne, tu es en concurrence tout le temps », lâche l'ancien membre de France 98, qui interpelle donc son ex-coéquipier.

« Ouvre les yeux »

« DD ouvre les yeux. Chevalier est juste exceptionnel. Excuse moi DD, tu te goures », poursuit Petit. Le message est passé pour Deschamps...