Deschamps prêt à lâcher un joueur du PSG ? «S'il a son billet pour la Coupe du monde...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps compte sur plusieurs éléments de l'équipe championne d'Europe entraînée par Luis Enrique. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Warren Zaïre-Emery notamment... Ils sont en nombre chez les Bleus. Néanmoins, un joueur du PSG serait susceptible de manquer à l'appel pour la Coupe du monde 2026.

Une quatrième et dernière Coupe du monde avant de rendre son tablier de sélectionneur. Didier Deschamps réussira-t-il à accrocher une troisième étoile à broder sur le maillot de l'équipe de France, lui qui était le capitaine de France 98 et le patron du groupe vainqueur en Russie en 2018 ? Le coach se retirera au terme de son contrat avec la Fédération française de football prenant fin une fois le rideau tombé sur la compétition.

🧐 Le saviez-vous ? Manuel Amoros a été le recordman du nombre de sélections en Équipe de France du 27 mai 1992 au 31 mars 1999 (82 au total) 🇫🇷



Un record battu par la suite par… Didier Deschamps !



On souhaite un très joyeux anniversaire à notre Champion d’Europe 84 qui fête… pic.twitter.com/DATrfRfbPi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 1, 2026

«S'il a son billet pour la Coupe du monde, ce sera un chanceux» Depuis quelques mois, l'équipe de France dispose de plusieurs joueurs du PSG dans son vestiaire. Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Chevalier et bien évidemment le Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé. Sans oublier Lucas Hernandez, champion du monde en 2018 au même titre que Dembélé. Néanmoins, le défenseur de 29 ans est en danger à l'instant T d'après les informations de Fabrice Hawkins. « Lucas Hernandez, s'il a son billet pour la Coupe du monde, ce sera un chanceux actuellement. Vu la concurrence en défense centrale, il ne joue plus beaucoup à gauche... ».