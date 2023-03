Deschamps fait le buzz avec ce duo de choc

La rédaction

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs qui affronteront les Pays-Bas et l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Dans cette liste, les frères Thuram se retrouvent pour la première fois en équipe de France, un fait assez rare pour être souligné.

Pour le premier rassemblement post-Coupe du Monde des Bleus, Didier Deschamps a réservé quelques surprises. Parmi les 23 joueurs qui recevront les Pays-Bas au Stade de France le 24 mars et se déplaceront à Dublin pour y affronter l’Irlande le 27 mars, trois nouveaux ont fait leur apparition. Pour remplacer Hugo Lloris et Raphael Varane, tout juste retraités en équipe de France, Brice Samba et Wesley Fofana ont été appelés. Le troisième nom à se faire une place dans la liste de Deschamps n’est nul autre que le petit frère de Marcus Thuram : Khephren Thuram.

« On n’a jamais joué dans la même équipe »

A 21 ans, Khephren Thuram devrait donc rapidement connaître sa première sélection avec les Bleus. Le milieu de terrain de l’OGC Nice s’est dit « fier » de lui et « du travail accompli » au micro de Canal+ Foot après la qualification contre le Sheriff Tiraspol en C4 ce jeudi soir : « C'est une très belle journée... J'ai été appelé en équipe nationale et on s'est qualifiés pour les quarts de finale, donc je suis très, très content » . Khephren Thuram s’est également félicité de rejoindre son ainé Marcus, chez les A tout en ayant une pensée pour Lilian Thuram, son père : « C'est un rêve d'enfant d'être sélectionné avec mon frère. Mais ça doit être plus fort pour mes parents. On a joué dans le jardin ensemble. On a joué dans les mêmes clubs, mais jamais dans la même équipe. J'espère que ça pourra se faire. Ce serait quelque chose de formidable » a avoué le milieu niçois.

Les Thuram, bientôt 13e fratrie de l’EDF

Même s’il est rare de voir deux frères jouer ensemble en sélection, ce que sont en passe de réussir Khephren et Marcus Thuram, c’est loin d’être la première fois que ça arrive en équipe de France. Les enfants de Lilian Thuram, champion du monde 1998, pourraient devenir la treizième fratrie à porter le maillot des Bleus lors de la même rencontre. Les derniers en date sont Lucas et Theo Hernandez, mais si on remonte entre 1900 et 1980, on peut retrouver trace de 11 autres fratries ayant porté le maillot de l’EDF ensemble. Les frères Bilot, Renaux, Denis, Dubly, Romano, Geronimi, Mony, Laurent, Keller, Sinibaldi et Revelli ont eu la chance de connaître ce bonheur au cours de leur carrière. Il ne reste plus qu’à espérer que Didier Deschamps offre à minima, quelques minutes à Khephren Thuram pour que ce dernier puisse entrer dans cette liste avec son frère.