«C’est terminé» : La rupture est officielle pour Mbappé

Au cours des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, le cas de Kylian Mbappé a fait beaucoup parler. Alors que la star du Real Madrid avait tout d'abord demandé à ne pas être appelé pour se remettre physiquement sur pied, Didier Deschamps avait ensuite décidé de ne pas sélectionner son capitaine. Et voilà qu’aujourd’hui, le divorce serait acté entre le sélectionneur des Bleus et Mbappé.

Après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait décidé de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Ce dernier est alors devenu le patron des Bleus et le relais du sélectionneur sur le terrain. Une relation particulière existait alors entre les deux hommes, mais voilà qu'au cours des derniers mois, elle s’est considérablement dégradée. Jusqu’à atteindre un point de non-retour suite à la décision de Deschamps de ne pas appeler Mbappé lors du précédent rassemblement de l’équipe de France ?

« Deschamps l’a viré de l’équipe de France »

De passage dans L’After Foot, Jean-Michel Larqué a évoqué la relation entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Et à ses yeux, la rupture serait prononcée entre le sélectionneur de l’équipe de France et son capitaine : « Je pense que le verre est dans le fruit et que peu importe les décisions de Deschamps, aujourd’hui, le divorce ou la cohabitation intelligente est en place. Mais il n’y a plus de relation entre Mbappé et Deschamps. C’est terminé. Ne vous faites pas d’illusions. (…) Lors du dernier rassemblement, Deschamps l’a viré de l’équipe de France. Je pense que l’ego de Mbappé en a pris au moins pour deux ans. Il y aura des rapports professionnels, point final ».

« Les rapports sont rompus »

Dans la foulée, Daniel Riolo n’a pu que confirmer ce constat sur Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Ce serait bel et bien terminé entre les deux hommes. « De toute façon, on le sait qu’il y a crise, on le sait qu’après ce qui s’est passé et la punition du mois de novembre, les rapports sont rompus », a annoncé le journaliste.