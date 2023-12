C'est annoncé, Deschamps va changer d'avis pour Guendouzi

Alexis Brunet

Matteo Guendouzi a fait le choix de quitter l'OM cet été. Le milieu de terrain a rejoint la Lazio Rome en Serie A. Le Français impressionne et certains prédisent même un retour rapide en équipe de France. Cela ne sera tout de même pas facile pour l'ancien Marseillais, à cause notamment de l'émergence de Warren Zaïre-Emery.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a changé beaucoup de choses l'été dernier à l'OM. De l'effectif au coach, ils sont nombreux à avoir quitté Marseille. C'est notamment le cas de Dimitri Payet. Le Réunionnais, véritable symbole du club phocéen, est parti s'exiler au Brésil. Un autre grand chouchou des supporters marseillais a fait ses bagages dernièrement, et ce, pour rejoindre l'Italie : Matteo Guendouzi.

«Il ne tardera pas à revenir en sélection»

Après quelques mois, on peut dire que l'arrivée de Guendouzi à la Lazio Rome est une réussite. Le milieu de terrain est devenu un titulaire indiscutable et il est très apprécié par son coach, Maurizio Sarri, qui l'avait d'ailleurs complimenté récemment sur la chaîne officielle du club italien. « Il a plein d'énergie, quand il est en bonne condition physique et mentale, il garantit de la quantité et de la qualité. » Des performances qui enchantent donc l'ancien entraîneur de Chelsea et dont pourrait profiter Didier Deschamps. En effet, selon Angelo Fabiani, le directeur sportif de la Lazio, interrogé par L'Équipe , Matteo Guendouzi pourrait bien revenir rapidement chez les Bleus. « Il a une telle facilité à couvrir le terrain, mais aussi une qualité dans la circulation de balle, en plus d'être un box-to-box. C'est un joueur complet, frais mentalement, qui joue avec une certaine insouciance. Il ne tardera pas à revenir en sélection. »

Zaïre-Emery en concurrence avec Guendouzi

Depuis la Coupe du monde 2022, Matteo Guendouzi n'a pas été appelé par Didier Deschamps. L'ancien joueur de l'OM part donc avec un train de retard pour faire partie de la liste pour l'Euro 2024. De plus, entre temps, d'autres joueurs ont fait leur apparition. On pense notamment à Warren Zaïre-Emery, qui brille avec le PSG et qui a fêté sa première sélection lors du succès record contre Gibraltar.