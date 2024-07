«Ça ne marche plus» : Mbappé se fait descendre en direct !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé avait par le passé la faculté d’allumer la lumière et de montrer le chemin à l’équipe de France par un geste ou un but de classe. Mais pendant cet Euro, le capitaine des Bleus ne l’a pas montré. De quoi dire « stop » au fait de tout donner pour Mbappé selon Daniel Riolo.

Depuis l’envoi du courrier au PSG via lequel il annonçait ne pas prolonger son contrat en juin 2023, Kylian Mbappé n’a pas bénéficié d’une préparation normale puisqu’il a momentanément été écarté par le Paris Saint-Germain. Que ce soit en équipe de France ou avec le club parisien à certains moments au cours de la saison dernière, Mbappé n’a pas semblé être lui-même.

«Ce n’est pas le trou, c’est la grotte et la faille de San Andreas»

Et après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro contre l’Espagne mardi soir, Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte sur les ondes de RMC. « Mbappé ? Ce n’est pas un creux, là c’est une caverne. L’équipe de France devait lui permettre de respirer après cette année qu’il a passé. Ce n’est pas le trou, c’est la grotte et la faille de San Andreas. ».

«Descendre à un niveau aussi faible, c’est même préoccupant»

L’éditorialiste de RMC a conclu en soulignant que le fait de donner les clés du jeu à Kylian Mbappé en équipe de France n’était pas la solution pour gagner des titres. « Depuis l’Argentine et la Coupe du monde au Qatar, ça ne va plus et on est bien obligés de constater que le tout pour Kyky ça ne marche plus, c’est terminé, il n’y a plus rien, il n’y a plus rien. (…) Le problème Mbappé me semble plus grave qu’on le pense. Descendre à un niveau aussi faible, c’est même préoccupant ».