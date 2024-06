Bardella, élections… Après Mbappé, un joueur de Deschamps vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les élections législatives se sont encore invitées à la conférence de presse des Bleus. Défenseur de l'équipe de France, Ibrahima Konaté a été interrogé sur la percée de l'extrême-droite et sur les débats autour de la double-nationalité. Sans jamais le citer, le joueur de Liverpool a appelé à faire barrage au Rassemblement National.

Présents en Allemagne, les joueurs de l'équipe de France seront sûrement nombreux sur leur téléphone ce dimanche soir, pour prendre connaissance des résultats du premier tour des élections législatives. Selon les derniers sondages parus, le Rassemblement National arrive largement en tête des intentions de vote, devant le Nouveau Front Populaire. Une situation qui inquiète Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid n'avait pas hésité à prendre position contre les extrêmes.

Mbappé a pris position

« Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens de nos priorités. On est des citoyens, on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure. On sait qu'on est dans une situation importante pour notre pays, une situation inédite. J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont au portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays » avait lâché Mbappé.

« Il faut être ensemble »