Avant l’Euro, l’équipe de France promet du lourd

Si l'Euro 2024 de football débutera le 14 juin prochain, l'équipe de France fera son entrée en lice lundi 17 juin, face à l'Autriche. Vice-championne du monde en 2016 avant de se faire éliminer par la Suisse en 2021, la France espère bien figurer dans cette compétition, elle qui fait partie des favoris. A quelques jours de débuter la compétition, Dayot Upamecano et Kingsley Coman étaient en conférence de presse ce mercredi et se sont montrés sereins et ambitieux.

Ce mercredi, les Bleus ont quitté le château de Clairefontaine pour rejoindre l'aéroport d'Orly avant de s'envoler pour l'Allemagne et Paderborn, où est situé leur camp de base. La première conférence de presse allemande a eu lieu et l'équipe de France commence progressivement à rentrer dans la compétition, qu'elle débutera le 17 juin prochain, face à l'Autriche.

«On sera prêts»

Le défenseur central du Bayern Munich, Dayot Upamecano, s'est exprimé ce mercredi en conférence et a détaillé l'état d'esprit qui règne chez les Bleus : « Je pense qu'on est dans la continuité, qu'on a fait de très bons matchs à la Coupe du monde, ça s'est joué à peu pour le titre. C'est l'Euro, une autre compétition, on sera prêts. L'intensité sera à la hauteur. J'ai joué en Autriche pendant un an et demi, ça fait sept ans que je suis en Allemagne. La plupart des Autrichiens jouent en Allemagne, ça ne va pas être facile, il va falloir mettre les ingrédients. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain, ça fait sept matchs qu'ils n'ont pas perdu. Il va falloir s'attendre à un match compliqué. »

«On va tout faire pour gagner»