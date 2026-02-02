Deux joueurs avant Zidane, la confidence pleine de sincérité de Lizarazu

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane, avec lequel il a remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000, en équipe de France et aux Girondins de Bordeaux, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur qui était selon lui le meilleur joueur de l’histoire du football, reléguant son ami derrière deux autres joueurs.
C’est une question qui revient souvent dans les différentes disciplines et le football ne fait pas exception : qui est le meilleur joueur de l’histoire ? Dans son émission de dimanche, Téléfoot a essayé d’y répondre et a d’ailleurs réalisé un sondage auprès des Français. 21,3 % d’entre eux ont répondu Zinedine Zidane, devant Pelé (20 %), Cristiano Ronaldo (14,2 %), Lionel Messi (10 %) et Michel Platini (9,2 %).
Lizarazu met Pelé et Messi devant Zidane
Présent comme à son habitude sur le plateau de l’élission de TF1, Bixente Lizarazu a lui aussi tenté de répondre à cette question : « Moi, j'ai plusieurs lectures. Le mythe pour moi, ce sont Pelé et Maradona, avec une préférence pour Pelé, parce que ce sont les premières images que j'ai vues et je crois qu'il a inspiré beaucoup de monde. »
« Si je dois en choisir un seul, c'est Pelé »
« Après, pour l'affectif et parce que j'ai joué avec lui, c'est Zizou », a ajouté Bixente Lizarazu, qui a joué avec Zinedine Zidane aux Girondins de Bordeaux ainsi qu’en équipe de France, remportant la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 avec lui. En ce qui concerne une période plus récente, il a ajouté : « Ensuite, pour le contemporain et plus la période où j'étais commentateur, c'est Messi et Ronaldo, et là je choisirai Messi, parce que je ressens plus sa façon de jouer. » Enfin, Bixente Lizarazu a donné le nom de celui qui, selon lui, était le véritable meilleur joueur de l’histoire du football : « Si je dois en choisir un seul, c'est Pelé. »