Deux joueurs avant Zidane, la confidence pleine de sincérité de Lizarazu

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane, avec lequel il a remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000, en équipe de France et aux Girondins de Bordeaux, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur qui était selon lui le meilleur joueur de l’histoire du football, reléguant son ami derrière deux autres joueurs.

C’est une question qui revient souvent dans les différentes disciplines et le football ne fait pas exception : qui est le meilleur joueur de l’histoire ? Dans son émission de dimanche, Téléfoot a essayé d’y répondre et a d’ailleurs réalisé un sondage auprès des Français. 21,3 % d’entre eux ont répondu Zinedine Zidane, devant Pelé (20 %), Cristiano Ronaldo (14,2 %), Lionel Messi (10 %) et Michel Platini (9,2 %).

Téléfoot a sondé les Français pour désigner le meilleur joueur de l’histoire… le résultat vous surprendra-t-il ? 🤔🐐@YassinNfaoui pic.twitter.com/w20QnU39za — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 1, 2026

Lizarazu met Pelé et Messi devant Zidane Présent comme à son habitude sur le plateau de l’élission de TF1, Bixente Lizarazu a lui aussi tenté de répondre à cette question : « Moi, j'ai plusieurs lectures. Le mythe pour moi, ce sont Pelé et Maradona, avec une préférence pour Pelé, parce que ce sont les premières images que j'ai vues et je crois qu'il a inspiré beaucoup de monde. »