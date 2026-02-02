Désire Doué privé de Coupe du monde 2026 : «Comportement insuffisant», il a tranché !

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, Désiré Doué n'est pas dans son assiette ces derniers mois. A tel point que le numéro 14 du PSG pourrait être privé de Coupe de Monde 2026 s'il ne se ressaisit pas. S'il était à la place de Didier Deschamps, cet ancien joueur du club parisien ne convoquerait pas Désiré Doué pour la compétition.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Les Bleus de Didier Deschamps sont donc assurés de se frotter au Sénégal et à la Norvège aux Etats-Unis cet été. A ce jour, l'identité du troisième adversaire des Tricolores reste inconnu, mais cela se jouera entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

«Rien n'est acquis, donc il doit faire mieux» Etincelant sous les couleurs du PSG la saison dernière, Désiré Doué enchaine les convocations en Bleu depuis de longs mois. Mais d'après Jérôme Rothen, l'international français ne mérite pas d'être appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Désiré Doué étant en baisse de forme depuis quelques mois. « L'absence de Désiré Doué dans ma liste pour la Coupe du Monde 2026 ? Son comportement est insuffisant. Il n'y a rien de précisé avec Doué. Rien n'est acquis, donc il doit faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à la Coupe du Monde hein », a confié l'ancien milieu gauche du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme.