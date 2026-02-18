Daniel Riolo en pleine polémique : Géraldine Maillet dévoile sa réaction en privé, «il était...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé au Benfica Lisbonne mardi soir en Ligue des champions, le Real Madrid s’est imposé (0-1) grâce à un but de Vinicius Jr. Un succès gâché par les propos racistes dont ce dernier aurait été victime et Daniel Riolo a fait polémique pour ses déclarations tenues sur cette affaire. Sa compagne, Géraldine Maillet, a donné sa réaction face aux critiques dont il est la cible.

On ne compte plus les fois où Vinicius Jr a été victime de racisme, et cela aurait une nouvelle fois été le cas mardi soir, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-1). Après son but et sa célébration, le Brésilien a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir traité de « singe ». Au lendemain de la rencontre, l’UEFA a indiqué avoir ouvert un procédure afin d’enquêter « sur des allégations de comportement discriminatoire ».

« Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? » « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot mardi soir après les accusations de Vinicius Jr. L’éditorialiste de RMC s’est interrogé sur leur véracité, estimant que le joueur du Real Madrid est « dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. » « Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre », a-t-il ajouté.