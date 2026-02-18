Daniel Riolo en pleine polémique : Géraldine Maillet dévoile sa réaction en privé, «il était...»

Opposé au Benfica Lisbonne mardi soir en Ligue des champions, le Real Madrid s’est imposé (0-1) grâce à un but de Vinicius Jr. Un succès gâché par les propos racistes dont ce dernier aurait été victime et Daniel Riolo a fait polémique pour ses déclarations tenues sur cette affaire. Sa compagne, Géraldine Maillet, a donné sa réaction face aux critiques dont il est la cible.
On ne compte plus les fois où Vinicius Jr a été victime de racisme, et cela aurait une nouvelle fois été le cas mardi soir, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-1). Après son but et sa célébration, le Brésilien a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir traité de « singe ». Au lendemain de la rencontre, l’UEFA a indiqué avoir ouvert un procédure afin d’enquêter « sur des allégations de comportement discriminatoire ».
« Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? »
« Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot mardi soir après les accusations de Vinicius Jr. L’éditorialiste de RMC s’est interrogé sur leur véracité, estimant que le joueur du Real Madrid est « dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. » « Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre », a-t-il ajouté.
« Il pense que c'est un manque d'honnêteté intellectuelle »
Compagne de Daniel Riolo, Géraldine Maillet a donné sa réaction face aux critiques qu’il subit depuis ses propos. « Ce matin, il était en colère à mort parce qu'il pense que c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Lui il est journaliste, il est extrêmement honnête et toujours précis. Et c'est vrai que c'est juste dégueulasse de faire ça parce qu'il se retrouve dans la sauce à dire : "mais non je n'ai pas dit ça" », a-t-elle déclaré dans Tout Beau Tout Neuf sur W9. Daniel Riolo a lui aussi fait une apparition dans l’émission afin de s’expliquer : « L'effarement de la découverte qu'il y a des comptes sur les réseaux sociaux comme Actu Foot, BeFoot ou ce genre de choses là, qui choppent des émissions sur YouTube, découpent des bouts à convenance et qui ne reproduisent pas du tout les propos qu'on a dit. Mais eux, ils font des tonnes de vues. C'est ce qu'on appelle des charognards ou des putaclics, au choix. Le pire, c'est que moi j'ai cru que c'étaient les community managers de RMC qui avaient fait ça, j'étais tellement dégoûté ce matin. Les pauvres n'y étaient pour rien, je suis désolé pour eux, j'ai retiré mon tweet. Mais voilà avec quoi il faut vivre dorénavant. »