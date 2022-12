Coupe du monde 2022 : Les notes du Portugal contre le Maroc

La rédaction

Grand favori de ce quart de finale contre le Maroc, tombeur de l’Espagne au tour précédent, le Portugal s’est à son tour fait surprendre ce samedi et quitte la Coupe du monde après sa défaite (1-0). Voici les notes des joueurs de Fernando Santos, qui avait une nouvelle fois décidé de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d’envoi.

Diogo Costa (2,5) : Vigilant durant les quarante premières minutes de la rencontre, Diogo Costa a totalement raté sa sortie sur le but marocain et a permis à Youssef En-Nesyri de trouver le chemin des filets (41’). Le portier ne rassure pas au retour des vestiaires en détournant fébrilement la tête de Jawad El Yamiq (50’).



Diogo Dalot (4,5) : Trop brouillon, le latéral droit de Manchester United a tenté de se montrer dangereux avec plusieurs centres mais a clairement manqué de réalisme. Remplacé par Ricardo Horta (79’)



Pepe (5) : L’expérimenté défenseur de la sélection portugaise a assuré le service minimum en remportant plusieurs duels importants, mais a parfois mis son équipe en danger en étant l’auteur de plusieurs fautes permettant au Maroc d'être menaçant.



Ruben Dias (4) : Le protégé de Pep Guardiola à Manchester City est impliqué dans la bourde de Diogo Costa provoquant l’ouverture du score des Lions de l’Atlas. En dehors de cette action, Ruben Dias s’est lui aussi montré faiblir, ne rassurant pas son équipe.



Raphaël Guerreiro (5) : Les premières offensives portugaises sont souvent passées par la gauche, en témoignent les centres de Guerreiro (15’, 23’, 38’). Ce dernier a également tenté sa chance face au but avec une frappe renvoyée (12’), alors qu’il n’a pas eu beaucoup de travail sur le plan défensif. Remplacé par João Cancelo (51’).



Ruben Neves (4) : Le milieu de Wolverhampton a une nouvelle fois déçu dans l’entrejeu, incapable d’aider son équipe à perturber le Maroc. Remplacé par Cristiano Ronaldo (51’)



Bernardo Silva (3,5) : C’est l’une des grandes déceptions de ce quart de finale côté portugais. La star de Manchester City a été inoffensive, avec un apport beaucoup trop limité, ne parvenant pas à casser les lignes.



Otavio (4,5) : Le Portugais a su se montrer actif en distribuant les ballons vers l’avant, en direction notamment de Gonçalo Ramos (1’, 58’). Il sera également à l’origine de l’action amenant Bruno Fernandes à trouver la barre transversale (45’). Insuffisant toutefois pour trouver la faille. Remplacé par Vitinha (69’)



Bruno Fernandes (5) : Le joueur de Manchester United a beaucoup tenté au cours de ce quart de finale, avec un centre-tir de volée qui touche la barre (45’) et une grosse frappe qui n’est pas passée loin de la cage marocaine (61’). Fernandes n’est cependant pas exempt de tout reproche, celui-ci ayant été à l’origine de la perte de balle provoquant l’unique but de la rencontre.



Joao Félix (6,5) : Incontestablement le meilleur joueur du Portugal. L’attaquant de l’Atlético a su créer du danger dans une première période assez calme. Après une tête détournée par Yassine Bounou (5’), il voit sa frappe déviée par Jawad El Yamiq finir dans le petit filet gauche (31’). Joao Félix ne sera pas plus en réussite par la suite, voyant notamment le portier marocain détourner sa belle frappe (83’).



Gonçalo Ramos (3) : Trop discret dans la première partie du match, celui qui a inscrit un triplé contre la Suisse manque le cadre sur une tête qui passe à côté de la cage d’El Yamiq (58’). L’unique occasion dangereuse pour l’attaquant de Benfica, remplacé par Rafael Leão (69’).