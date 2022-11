Coupe du monde 2022 : Les notes du Sénégal contre le Qatar

Arthur Montagne

Pays organisateur de la Coupe du monde, le Qatar avait à cœur de compenser la terrible déconvenue subie contre l'Equateur (0-2). Mais les Qatariens, trop brouillons, ont fini par céder contre le Sénégal qui devait absolument gagner pour rester en vie dans la course à la qualification après sa défaite contre les Pays-Bas (0-1). Et les hommes d'Aliou Cissé ont fait le travail pour l'emporter grâce à des buts de Boulaye Dia, Famara Diedhiou et le Marseillais Bamba Dieng.

Edouard Mendy (7) : Après un premier match très décevant, le portier de Chelsea avait à cœur de se rattraper. Et c'est réussi. Peu mis à contribution lors de la première période, Mendy aurait toutefois pu s'offrir une passe décisive si Ismaïla Sarr avait réussi son contrôle. Et en seconde période, il va éviter au Sénégal une terrible déconvenue. Il va d'abord chercher un ballon au ras du poteau sur une belle frappe d'Almoez (63e) avant de réaliser un miracle avec une énorme parade sur sa ligne face à Ismaeel Mohammad (67e). Il ne peut rien faire sur le but du Qatar. Une prestation qui va rassurer le Sénégal.



Youssouf Sabaly (6) : De nouveau titulaire dans le couloir droit de la défense sénégalaise, l'ancien Bordelais a globalement été actif et disponible sur le plan offensif. Défensivement, il a également été plutôt solide. Une prestation globalement réussie pour Sabaly.



Kalidou Koulibaly (4) : L'ancien roc du Napoli était encore en difficulté ce vendredi. Régulièrement battu dans les airs, pourtant son point fort, Koulibaly a été très décevant à l'image de sa passivité sur le but qatari. Spectateur dans la surface, le défenseur de Chelsea voit Mohammed Muntari sauter plus haut et prendre le ballon de la tête.



Abdou Diallo (5) : Aligné latéral gauche contre les Pays-Bas, le joueur prêté par le PSG au RB Leipzig a cette fois-ci débuté dans l'axe. Mais à l'image de Koulibaly, Diallo n'a pas été impérial, paraissant souvent dépassé par certaines offensives qataries. Après la prestation poussive de Cissé contre les Néerlandais, Diallo n'a pas vraiment rassuré.



Ismaïl Jakobs (6) : Remplaçant contre les Pays-Bas, le latéral de l'AS Monaco a profité de la prestation mitigée de la charnière centrale pour remplacer Cissé. Très actif, il a rarement été pris à défaut sur le plan défensif et a même défensif et a même délivré une passe décisive pour Diedhiou sur corner. Remplacé par Pape Abou Cissé (non noté) à la 78e minute.



Nampalys Mendy (5) : Aligné dans le cœur du jeu aux côtés d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain de Leicester a été discret, et n'a pas eu son activité habituelle. Remplacé par Pape Matar Sarr (non noté) à la 78e minute.



Idrissa Gueye (5) : Positionné dans un rôle assez offensif devant Mendy, l'ancien joueur du PSG a réalisé une entame de match intéressante, comme contre les Pays-Bas, à l'image notamment de cette belle frappe qui rase le poteau (24e). Néanmoins, son impact sur le jeu sénégalais a disparu au file du match.



Krepin Diatta (4,5) : De nouveau titularisé, l'ailier de l'AS Monaco a eu une belle activité dans son couloir en début de match à l'image de sa récupération dans la surface avant de voir son centre être repoussé par le portier qatari. Néanmoins, il n'a pas réellement pesé sur les offensives sénégalaises. Remplacé par Pathé Ciss (non noté) à la 64e minute.



Ismaïla Sarr (3,5) : Très discret dans son couloir, l'ancien Rennais a eu du mal à peser sur les offensives sénégalaises. Décevant, Sarr a été remplacé par Iliman N'Diaye (non noté) à la 75e minute).



Famara Diedhiou (6) : Sur le banc contre les Pays-Bas, Diedhiou a été lancé dans le onze de départ face au Qatar en soutien de Boulaye Dia. L'attaquant d'Alanyaspor a réussi son match mettant le Sénégal à l'abri dès le retour des vestiaires grâce à une très belle tête pour doubler la mise au retour des vestiaires sur un corner (48e). Remplacé par Bamba Dieng (non noté) à la 75e minute. Le joueur de l'OM pris place à la pointe de l'attaque sénégalaise, décalant Boulaye Dia dans le couloir gauche, et a même inscrit le troisième but du Sénégal.



Boulaye Dia (6) : Très brouillon en première période, l'ancien attaquant de Villarreal commet beaucoup de fautes et se montre imprécis dans le dernier geste à l'image de cette opportunité mal exploitée (35e). Il va tout de même finir par trouver la faille afin d'ouvrir le score en profitant d'une énorme erreur de la défense qatarie juste avant la pause (42e). Avec l'entrée en jeu de Bamba Dieng, Boulaye Dia sera décalé dans le couloir gauche où il perdra de son influence.