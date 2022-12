Équipe de France : En plein malaise au Qatar, enfin une bonne nouvelle pour Pavard ?

La rédaction

Ce mercredi soir (20h), l'Equipe de France affronte le Maroc en demi-finale de Ligue des champions. Sauf surprise, Benjamin Pavard devrait débuter sur le banc tandis que Jules Koundé sera aligné au poste de latéral droit. Décevant en sélection, Benjamin Pavard peut toutefois compter sur le soutien du Bayern, qui espère bien le prolonger.

Auteur d'un match décevant face à l'Australie lors du premier match de la Coupe du monde, Benjamin Pavard a été rétrogradé dans la hiérarchie des latéraux et c'est désormais Jules Koundé qui occupe le poste. Toutefois, le Bavarois peut compter sur le soutien de son club.

Le Bayern Munich veut prolonger Pavard

Si en Equipe de France, ses performances ont souvent été critiquées, Benjamin Pavard apporte satisfaction au Bayern Munich, au point que le club bavarois souhaiterait prolonger son contrat selon de Maximilian Koch et Abendzeitung. Le contrat du latéral droit expire en juin 2024.

Pavard n'a pas encore pris sa décision