Coupe du Monde 2030 : Réunion au sommet pour une édition hors du commun

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’attribution de la Coupe du Monde 2030 de football se précise semaine après semaine. Après avoir fait de la candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc l’unique dossier en lice, les trois fédérations viennent de se réunir pour affiner la formule d’une édition qui sera totalement inédite.

Le suspens n’existe plus pour l’attribution de la Coupe du Monde 2030. Le 4 octobre dernier, la FIFA a officialisé le fait qu’il n’y avait plus qu’un seul dossier en lice, celui porté par un trio de pays inédit : l’Espagne, le Portugal et le Maroc. La concurrence de l’Arabie Saoudite a longtemps fait planer le doute mais ce sera bien une organisation tripartite qui sera à la tête de l’édition 2030. La première du genre qui réserve quelques surprises.

Réunion à Lisbonne

Ces dernières heures, les fédérations espagnoles, portugaises et marocaines se sont réunies à Lisbonne, au célèbre siège portugais de Cidade du Futebol. Objectif : affiner le dossier final qui sera présenté à la FIFA. Un dossier dans lequel l’organisation pourrait proposer une formule hors du commun : des matchs d’ouverture en Amérique du Sud (Argentine, Uruguay et Paraguay). La Coupe du Monde 2030 se disputerait ainsi sur 6 pays et 3 continents différents (Amérique du Sud, Afrique et Europe). Fernando Gomes (Fédération portugaise), Fouzi Lekjaa (Fédération royale marocaine) et Pedro Rocha (Fédération royale espagnole) ont prévu de présenter une lettre à Rabat, le 28 octobre, à destination de la FIFA pour obtenir l’attribution de ce Mondial 2030 totalement inédit.