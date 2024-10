Équipe de France : Deschamps «recule une décision inéluctable» !

Thomas Bourseau

Lucas Chevalier a fait ses classes en équipe de France Espoirs jusqu’en 2023 avant de ne plus être éligible. Depuis, le gardien de 23 ans consolide son statut d’étoile montante du football français à ce poste. Et sa performance XXL en Ligue des champions face au Real Madrid début octobre (1-0) parle pour lui. Toutefois, Didier Deschamps a choisi de ne pas le sélectionner pour autant en équipe de France. Une décision qui commence à devenir inéluctable aux yeux de Christophe Lollichon.

Le mercredi 2 octobre dernier, la veille de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matchs de l’équipe de France en Ligue des nations face à Israël (4-1) et la Belgique, Lucas Chevalier signait une partition parfaite dans les buts du LOSC lors de la réception du Real Madrid pour la deuxième journée de saison régulière de Ligue des champions (victoire 1-0). De quoi s’attendre à une première convocation du portier de 23 ans chez les Bleus. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement en faisant confiance à son trio habituel : Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. « Il se rapproche de plus en plus, mais les trois gardiens sélectionnés ont l’habitude, et ils n’ont pas baissé leur niveau. Ça viendra, à un moment ou un autre ».

Boîte de nuit - Polémique : Mbappé en contact avec un joueur de Deschamps https://t.co/JS13obKWxc pic.twitter.com/ETfqnsfVU0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«On a le sentiment que le contexte s’y prête et que l’on recule une décision inéluctable»

La non sélection de Lucas Chevalier en a surpris plus d’un dont Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC s’offusquait de cette absence sur X. « Chevalier enfin dans le groupe France… Tellement logique. Belle récompense… Hein quoi ? ». Ex-entraîneur des gardiens de Chelsea et actuellement en poste à Dunkerque, Christophe Lollichon partage partiellement le ressenti de Riolo. « On a le sentiment que le contexte s’y prête et que l’on recule une décision inéluctable. Mais je comprends que Didier Descamps soit attaché à un groupe qui fonctionne bien, et dans lequel Brice Samba et Alphonse Areola connaissent très bien leur rôle ».

«Si Lucas Chevalier arrivait, quelle serait la hiérarchie ?»

Pour L’Équipe, Christophe Lollichon a poursuivi son raisonnement en estimant qu’au final, ce serait plutôt un mal pour un bien au vu de la progression de Lucas Chevalier. « On est à un moment où il y a trois bons gardiens en équipe de France. Si Lucas Chevalier arrivait, quelle serait la hiérarchie ? (…) Le faire patienter n’est peut-être pas plus mal. Il a le temps. Il peut se concentrer sur la Ligue des champions ».