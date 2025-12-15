Chevalier : Nouveau coup dur au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis quelques matchs, Lucas Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les buts du PSG. L’ancien Lillois doit ainsi faire face à une concurrence nouvelle, lui qui jusqu’à là avait disputé tous les matchs du club de la capitale. Prochainement, un nouveau concurrent pourrait d’ailleurs lui être mis dans les pattes, puisque Renato Marin pourrait faire ses grands débuts avec Paris.

Lors du dernier mercato, le PSG avait décidé de frapper fort en mettant 40M€ sur la table pour s’offrir un nouveau gardien. Auteur de plusieurs bonnes saisons avec le LOSC, Lucas Chevalier décidait donc de franchir un cap dans sa carrière en rejoignant Paris, où il est directement devenu titulaire.

Matvey Safonov a joué les trois derniers matchs Au PSG, Lucas Chevalier est titulaire indiscutable, si l’on oublie les trois derniers matchs. En effet, face à Rennes, Bilbao et Metz, c’est Matvey Safonov qui gardait les cages parisiennes. Un choix qui s’explique notamment par le coup reçu par l’ancien Lillois à la cheville contre l’AS Monaco le 29 novembre dernier et qui l’a donc forcé à prendre place sur le banc.