C’est signé au Qatar : Zidane prend une fortune !

Zinedine Zidane avait fait polémique en étant ambassadeur pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulait au Qatar, d'autant que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait pris un gros chèque pour l'occasion. Et mieux, Zidane révèle même avoir été approché pour venir jouer au Qatar lorsqu'il était joueur...
L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait fait scandale en raison des violations des droits de l'homme liées à la mort de milliers de travailleurs migrants qui avaient oeuvré à la construction des stades pour l'occasion. Et pourtant, Zinedine Zidane en avait été l'un des grands ambassadeurs, percevant d'ailleurs 11M€ afin de promouvoir le Mondial 2022 au Qatar. Dans une interview en 2011 pour Time Out Dubaï, Zidane s'est confié à ce sujet.
« On m'avait proposé de jouer au Qatar »
Et l'ancien joueur du Real Madrid révèlait même avoir été approché par le Qatar lorsqu'il était encore joueur : « Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant. Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir », confiait Zinedine Zidane.
« C'est beaucoup d'argent, mais... »
Et un peu plus tard, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane se confiait sur la fortune touchée pour ce rôle d'ambassadeur du Qatar : « Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais cet argent-là est redistribué par la Fondation Zidane. Je n'ai pas fait ça pour l'argent (...) J'avais envie de faire ça par rapport à ce projet qui est réellement intéressant. Qui l'a vraiment consulté ? Les gens parlent sans savoir ce qu'il y a dedans. (…) On va me répondre : 'Le Qatar, c'est tout petit...' Mais à travers le Qatar, c'est toute cette région du Moyen-Orient que vous touchez et c'est ça qui est intéressant », a-t-il précisé.