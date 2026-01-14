C’est signé au Qatar : Zidane prend une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait fait polémique en étant ambassadeur pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulait au Qatar, d'autant que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait pris un gros chèque pour l'occasion. Et mieux, Zidane révèle même avoir été approché pour venir jouer au Qatar lorsqu'il était joueur...

L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait fait scandale en raison des violations des droits de l'homme liées à la mort de milliers de travailleurs migrants qui avaient oeuvré à la construction des stades pour l'occasion. Et pourtant, Zinedine Zidane en avait été l'un des grands ambassadeurs, percevant d'ailleurs 11M€ afin de promouvoir le Mondial 2022 au Qatar. Dans une interview en 2011 pour Time Out Dubaï, Zidane s'est confié à ce sujet.

« On m'avait proposé de jouer au Qatar » Et l'ancien joueur du Real Madrid révèlait même avoir été approché par le Qatar lorsqu'il était encore joueur : « Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant. Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir », confiait Zinedine Zidane.