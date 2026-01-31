«C’est le meilleur» : La belle déclaration de Géraldine Maillet pour Daniel Riolo

Ce vendredi, Daniel Riolo a reçu une excellente nouvelle. Le célèbre éditorialiste de l’After Foot a en effet été relaxé dans son procès pour diffamation l’opposant au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Sa compagne, Géraldine Maillet, s’est félicitée de ce verdict en direct à la télévision. Explications.
Une heureuse nouvelle pour Daniel Riolo. Pour rappel, l’éditorialiste était engagé dans un procès avec Didier Deschamps pour des faits remontant à janvier 2023. Attaqué pour diffamation après avoir qualifié le sélectionneur des Bleus de menteur, le journaliste de RMC a été relaxé par la justice ce vendredi. Une excellente nouvelle, qu’a tenu à commenter sa compagne Géraldine Maillet.
« Je considère que c'est le meilleur journaliste de foot de France »
« À titre personnel et intime. Évidemment je suis très très heureuse pour Daniel. Parce que je considère que c'est le meilleur journaliste de foot de France. Et qu'il est toujours d'une honnêteté intellectuelle absolue et d'une grande probité. Peut-être que Didier Deschamps va faire appel de cette décision. Ça, on ne le sait pas. Il a quand même un petit délai pour le faire. Donc on respecte quand même la procédure. Je trouve que c'est extrêmement juste, en tout cas pour lui, donc je suis très contente pour lui », a ainsi déclaré la présentatrice sur l’émission Tout beau tout neuf diffusée ce vendredi soir sur W9.
Didier Deschamps va faire appel
A noter cependant que ce procès entre Daniel Riolo et Didier Deschamps ne devrait pas se terminer définitivement. Ce vendredi, l’avocate du sélectionneur français, Isabelle Wekstein, a annoncé que son client comptait faire appel de cette décision : « Didier Deschamps a pris connaissance du jugement rendu ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Paris et a décidé de faire appel. Car dans ce procès, les juges ont tout de même reconnu que « ces propos, exprimés sous forme d'anathèmes et en des termes blessants, une volonté de jeter le discrédit sur Didier Deschamps ».