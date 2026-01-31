«C’est le meilleur» : La belle déclaration de Géraldine Maillet pour Daniel Riolo

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Daniel Riolo a reçu une excellente nouvelle. Le célèbre éditorialiste de l’After Foot a en effet été relaxé dans son procès pour diffamation l’opposant au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Sa compagne, Géraldine Maillet, s’est félicitée de ce verdict en direct à la télévision. Explications.

Une heureuse nouvelle pour Daniel Riolo. Pour rappel, l’éditorialiste était engagé dans un procès avec Didier Deschamps pour des faits remontant à janvier 2023. Attaqué pour diffamation après avoir qualifié le sélectionneur des Bleus de menteur, le journaliste de RMC a été relaxé par la justice ce vendredi. Une excellente nouvelle, qu’a tenu à commenter sa compagne Géraldine Maillet.

L'appel tout droit venu de Lens, Deschamps a une décision à prendre ! https://t.co/gN5NSOXqC0 — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Je considère que c'est le meilleur journaliste de foot de France » « À titre personnel et intime. Évidemment je suis très très heureuse pour Daniel. Parce que je considère que c'est le meilleur journaliste de foot de France. Et qu'il est toujours d'une honnêteté intellectuelle absolue et d'une grande probité. Peut-être que Didier Deschamps va faire appel de cette décision. Ça, on ne le sait pas. Il a quand même un petit délai pour le faire. Donc on respecte quand même la procédure. Je trouve que c'est extrêmement juste, en tout cas pour lui, donc je suis très contente pour lui », a ainsi déclaré la présentatrice sur l’émission Tout beau tout neuf diffusée ce vendredi soir sur W9.