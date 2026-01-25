CAN 2025 : Kylian Mbappé, le geste «pathétique» qui le met hors de lui !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d'Afrique des nations a rendu son verdict il y a une semaine, jour pour jour, par la victoire du Sénégal face au Maroc (1-0). Un malheureux marocain a d'ailleurs été conspué par son propre public en raison d'un geste audacieux, mais totalement raté au moment où tous les espoirs d'un pays reposaient sur ses épaules. De retour au Real Madrid, Brahim Diaz a vu Kylian Mbappé l'enterrer selon un consultant qui a fait son procès en direct.

En l'espace d'une semaine seulement, le quotidien de Brahim Diaz a changé du tout au tout. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations avec 5 réalisations, l'attaquant marocain du Real Madrid recevait son trophée en pleurs après la finale de la CAN perdue par le Maroc face au Sénégal le dimanche 18 janvier après prolongations (1-0). Une défaite que Diaz aurait pu éviter de lui-même s'il n'avait pas manqué sa panenka sur le penalty arrêté par Edouard Mendy dans les ultimes instants du temps additionnel de la seconde période.

«N'ayez pas d'amis comme ça, sincèrement»

Un raté qui lui a valu bien des critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux au vu de l'attente que le peuple marocain avait pour un nouveau sacre à la Coupe d'Afrique des nations, 50 ans après le dernier en 1976. De retour avec son club, Brahim Diaz a témoigné de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal (2-0) en regardant Pape Gueye, héros sénégalais de la finale, être célébré avant la rencontre. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a décidé d'inscrire son penalty par le biais d'une panenka en la dédicaçant à Brahim Diaz. Un geste tout bonnement « pathétique » du point de vue de Walid Acherchour.

« Si je dis ce que je pense sur Mbappé, je peux avoir des soucis parce que sincèrement, j'ai trouvé ça pathétique en terme de leadership. J'ai l'impression que tu es dans mon équipe, je n'ai pas l'argent pour m'acheter une Ferrari et le lendemain tu viens en me disant : « regarde, c'est comme ça qu'on achète une Ferrari ». C'est exceptionnel : « Elle est pour toi la panenka ». C'est fou. N'ayez pas d'amis comme ça, sincèrement. Le mec a fait une dinguerie monumentale et a perdu sa Coupe d'Afrique des nations. Et lui il va mettre une panenka à la 95ème contre le Villarreal de Pape Gueye et il te fait le geste et va le voir en lui disant c'est pour toi. Mais le mec est au fond du gouffre depuis 10 jour ».