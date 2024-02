CAN 2024 - Côte d'Ivoire : Il a tout changé, tous les secrets sont révélés

Amadou Diawara

Après l'humiliation contre la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Nommé en intérim pour remplacer le coach français, Emerse Faé a transformé les Eléphants. Interrogés, Gervinho et Yannick Sagbo ont expliqué comment il avait totalement changé le visage de ses joueurs lors de cette Coupe d'Afrique des Nations.

Après la gifle infligée par la Guinée équatoriale (défaite 4-0), Jean-Louis Gasset a claqué la porte de la Côte d'Ivoire, et ce, avant de savoir si son équipe était qualifiée ou non pour la phase à éliminations directes de la Coupe d'Afrique des Nations. Choisi pour assurer l'intérim en tant que sélectionneur, Emerse Faé a métamorphosé les Eléphants . Lors d'un entretien accordé au Parisien , Gervinho a mis en lumière son travail.

«Avec ce genre de discours, il a entraîné tout le monde»

« Là, on ne parlait pas de leurs qualités de footballeurs car on savait qu’ils ne les avaient pas perdues d’un coup. Mais quand la tête est touchée, il faut la soigner et lui redonner de la confiance. Faé et Demel, c’est comme des grands frères. Les jeunes les ont écoutés et eux ont écouté leurs ressentis. Je pense qu’ils sont plus ouverts que l’ancien sélectionneur, donc que leur message passe mieux. Emerse Faé ? Il a redistribué les cartes. Tout le monde s’est senti concerné. C’est avec ce genre de discours qu’il a entraîné tout le monde derrière lui » , a déclaré Gervinho, ancien international ivoirien.

«Le nouveau staff a recréé une osmose»