CAN 2025 - Maroc : Les insultes qui font craquer une journaliste

Pendant un mois, la Coupe d’Afrique des nations a rythmé le quotidien de Vanessa Le Moigne qui couvrait la compétition pour le diffuseur beIN SPORTS. L’épisode du penalty raté par Brahim Diaz en finale entre le Maroc et le Sénégal (0-1), engendrant une question à Edouard Mendy sur un arrangement avec l’attaquant marocain lui valu des messages haineux à foison. La journaliste a saturé et va tout plaquer.

Vanessa Le Moigne prise pour cible. Dans le temps additionnel de la seconde période de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal dimanche dernier (0-1), Brahim Diaz avait la balle de match sur penalty. La VAR avait sanctionné une faute sénégalaise sur l’international marocain du Real Madrid dans la foulée du but invalidé des Lions de la Teranga pour une faute sur Achraf Hakimi. Une injustice dans l’esprit des joueurs de Pape Thiaw qui ont quitté le terrain avant que Diaz puisse tirer le penalty en signe de protestation.

«Des supputations d’arrangement pour la « paix » circulent sur les réseaux» Après quelques minutes d’interrogation, l’équipe du Sénégal rejoignait la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah pour voir Brahim Diaz manquer sa panenka après une très brève conversation avec Edouard Mendy au niveau du point de penalty. Après la victoire du Sénégal, Vanessa Le Moigne avait demandé au gardien de la sélection si un arrangement avait été conclu avec Brahim Diaz au vu du climat délétère à noter dans le stade à ce moment précis. Ce qui lui a valu des insultes sur les réseaux sociaux engendrant une mise au point de la principale intéressée. « Des supputations d’arrangement pour la « paix » circulent sur les réseaux. Je dois poser les questions et cette question là sur le penalty pour que la réponse de l’un des acteurs existe. La supputation continue : voilà la seule réponse là dessus ».

«Je leur laisse la place… Je ne suis pas Jeanne d’Arc» Par le biais de diverses stories Instagram, la journaliste de beIN SPORTS a communiqué son mécontentement en annonçant tout arrêter à cause de ses détracteurs se trouvant même chez certains confrères. « Après, c’est clair qu’on peut faire mieux. Que les supporters ne comprennent pas, c’est okay ! Mais mes amis, mes « pairs » à l’affût de mon moindre fourchage de langues depuis des années ! Ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute. Je leur laisse la place… Je ne suis pas Jeanne d’Arc. Après un mois à sacrifier ma vie de famille, après des années même à sacrifier ma vie perso. Stop ! Prenez le siège et ce qui va avec ».