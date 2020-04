Foot - Tottenham

Tottenham : Hugo Lloris livre ses vérités sur José Mourinho !

Publié le 26 avril 2020 à 18h58 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2020 à 19h00

Interrogé sur la véritable personnalité de José Mourinho, Hugo Lloris s’est enflammé pour The Special One qui officie à Tottenham depuis l’automne dernier.