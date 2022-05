Mercato : Conte a déjà bouclé un transfert colossal !

Foot - Mercato - Tottenham

En fin de contrat le 30 juin avec l’Inter Milan, l’ailier Croate Ivan Perisic a longtemps fait traîner sa décision finale. Annoncé un temps à la Juventus, il devrait finalement s’engager avec Tottenham Hotspur dans les prochaines heures…

L’aventure milanaise est terminée pour Ivan Perisic ! En effet, le Croate n’a pas réussi à trouver d’accord avec les dirigeants de l’Inter Milan pour une prolongation de contrat. L’ailier va donc quitter le club nerazzurro dès l’ouverture du mercato. Son prochain club devrait être Tottenham, comme annoncé par le journaliste, Fabrizio Romano . Selon ce dernier, un accord complet aurait été trouvé entre les différents partis. Le Croate signerait alors pour un contrat de deux ans avec le club londonien. L’examen médical du joueur aura lieu la semaine prochaine. À Tottenham, Ivan Perisic va retrouver son ancien coach, Antonio Conte, avec lequel il était devenu champion d’Italie.

Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. Inter have received final communication. 🚨🇭🇷 #THFCMedical could take place next week in London, once everything will be signed. Antonio Conte wanted Ivan as priority. pic.twitter.com/9s9Drlauha