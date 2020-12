Foot - Newcastle

Newcastle : Covid-19, Steve Bruce… Le point d’Allan Saint-Maximin sur sa situation !

Publié le 21 décembre 2020 à 20h05 par La rédaction

Bien que la presse anglaise ait assuré qu’Allan Saint-Maximin serait touché par une forme grave du Covid-19, le joueur de Newcastle a tenu à démentir ce qui se dit à son sujet.